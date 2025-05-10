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Spor

Gaziantep FK mağlubiyet serisine geçti

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan da puan alamayan Gaziantep FK, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
Gaziantep FK mağlubiyet serisine geçti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.

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