Gaziantep FK, Malili golcü Nouha Dicko ile anlaştı

01 Ekim 2020 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:57

Gaziantep Futbol Kulübü, İngiltere’nin Hull City takımıyla sözleşmesi sona eren Malili forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden Dicko transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak bonservisi İngiltere’nin Hull City takımında bulunan forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nouha Dicko’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

NOUHA DİCKO KİMDİR?

14 Mayıs 1992 yılında Fransa’da dünyaya gelen Nouha, futbola Strasbourg alt yapısında başladı. 2011 yılında ülkesinden İngiltere Ligi takımlarından Wigan’a transfer olan golcü futbolcu, yaklaşık 8 yıl boyunca İngiltere’de forma giydi. Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen 1,73 cm boyundaki Nouha, güçlü yapısı ve yüksek hızıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Kariyerinde 255 resmi müsabakaya çıkan Malili futbolcu, 68 gol atıp 28 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Nouha Dicko önümüzdeki iki yıl boyunca, Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için ter dökecek.