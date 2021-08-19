Gaziantep FK, Merkel'i transfer etti

19 Ağustos 2021 Perşembe 16:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:27

Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Alexander Merkel ile 2+1 yıllık anlaşma yaptı.

Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kırmızı siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

ALEXANDER MERKEL KİMDİR?

22 Şubat 1992 yılında Kazakistan'ın Almaty şehrinde dünyaya gelen Merkel, futbola Stuttgart alt yapısında başladı. Alman asıllı Kazak futbolcu, 2009 yılında İtalya Ligi takımlarından AC Milan alt yapısına transfer oldu.

Orta sahanın her mevkisinde forma giyebilen ve oyun tekniğinin yanı sıra fiziksel özellikleriyle de adından söz ettiren Merkel, Genoa takımında forma giydi. Daha sonra ise Udinese, Watford, Bochum gibi üst düzey takımların formasını terleten Merkel, son olarak ise Suudi Arabistan'ın Faisaly kulübünde forma giyiyordu.

Kariyerinde 239 resmi müsabakaya çıkan Merkel, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 20 kez de asist yapma başarısı gösterdi.