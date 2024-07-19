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Spor

Gaziantep FK, Premier League'den transferini duyurdu!

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi renklerine bağladığını açıkladı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Premier League'den transferini duyurdu!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Kacper Kozlowski'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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