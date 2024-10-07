İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2571
  • EURO
    37,5786
  • ALTIN
    2921.52
  • BIST100
    9121.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'a geçit vermiyor
Spor

Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'a geçit vermiyor

6 sezondur Süper Lig'de yer alan Gaziantep FK, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı 6 maçta 3 beraberlik 3 galibiyet elde etti.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'a geçit vermiyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada rakibiyle yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Gaziantep temsilcisi, dün evinde Beşiktaş karşısında 90+5. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A GAZİANTEP DEPLASMANI YARAMIYOR

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ı iç sahada 6 kez ağırladı. Bu karşılaşmaların 3'ünü Gaziantep FK kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde topladığı 5 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.