Gaziantep FK, sahasında en az, deplasmanda ise en çok gol yiyen takım oldu

Süper Lig'de oynadığı 16 karşılaşmada 24 golü kalesinde gören Gaziantep FK, buna karşılık rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı.

Özellikle iç sahada oynadığı son 5 lig karşılaşmadan 5 galibiyet alarak evinde iyi bir seri yakalayan kırmızı-siyahlı, ekip topladığı 21 puanla 8. sıraya yükseldi.

İÇ SAHADA TARAFTARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

İlk iç saha maçında Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Güneydoğu ekibi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u 2-0 yendi, Trabzonpor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda yediği 4 golle Süper Lig'in ilk yarısında sahasında en az gol yiyen takım unvanını alan Gaziantep ekibi, taraftarına ise 12 gol armağan etti.

İç sahada 17 puan toplayan Gaziantep FK, iç saha puan cetvelinde averajla 5. sırada bulunuyor.

DIŞ SAHADA PERFORMANSI KÖTÜ

Bu sezon lige deplasmanda Bodrum FK'yİ 1-0 yenerek başlayan Gaziantep FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Bu sezon deplasmanda 8 rakibe konuk olan Gaziantep FK, Net Global Sivasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda yediği 20 golle Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda en çok gol yiyen takım olan Güneydoğu ekibi, rakip ağları ise 10 kez sarstı.

Kırmızı-siyahlı ekip ayrıca deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece Alanyaspor'a gol atma başarısı gösteremedi.

2024 YILINDA EVİNDE 4 MAÇ KAYBETTİ

Gaziantep FK, 2024 yılında taraftarı önünde 19 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, taraftarın yüzünü iç sahada güldürmeyi başardı.

Gaziantep ekibi, 2023-2024 sezonunun 2024 yılındaki bölümünde iç sahada 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet alan Gaziantep FK, 5 de beraberlik aldı.

Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda ise 13'er gol attı ve yedi.