Spor

Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

9 Şubat 2026 Pazartesi 12:28
Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Geride kalan 20 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 25 puan topladı. 22 Aralık'ta Bellona Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanan Gaziantep FK, o maçtan sonra çıktığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi yaşarken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Kasımpaşa ise 20 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Ligdeki kötü gidişatın ardından teknik direktör değişikliğine giden İstanbul temsilcisinin galibiyet hasreti sürüyor. Kasımpaşa, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

Her iki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEP FK: Zafer, Arda, Tayyip, Mujakic, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski, Mbayo.

KASIMPAŞA: Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Gueye.

