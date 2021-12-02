Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 5. tura yükseldi.
STAT: Kalyon
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Furkan Soyalp, Toşca (Dk. 67 Ulaş Zengin), Kenan Özer (Dk. 84 Mirza Cihan), Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan (Dk. 76 Recep Niyaz), Figueiredo (Dk. 76 Yusuf Türk), Sagal (Dk. 84 Messaoudi)
SAKARYASPOR: Fatih Gülmez, Eyüpcan Delibalta, Ali Özgün, İrfan Akgün (Dk. 79 Serkan Odabaşoğlu), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Batın Özdemir), Azat Tarım (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Murat Kaan Çalık, Arif Kocaman, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Umut Sönmez, Kadir Arı
GOLLER: Dk. 27 Ali Özgün (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 39 Sagal, Dk. 43 Furkan Soyalp, Dk. 45+1 Figueiredo (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 76 Eyüpcan Delibalta (Sakaryaspor)