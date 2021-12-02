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Spor

Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3-1 yenerek turladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

2 Aralık 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:48
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, 5. tura yükseldi.

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Furkan Soyalp, Toşca (Dk. 67 Ulaş Zengin), Kenan Özer (Dk. 84 Mirza Cihan), Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan (Dk. 76 Recep Niyaz), Figueiredo (Dk. 76 Yusuf Türk), Sagal (Dk. 84 Messaoudi)

SAKARYASPOR: Fatih Gülmez, Eyüpcan Delibalta, Ali Özgün, İrfan Akgün (Dk. 79 Serkan Odabaşoğlu), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Batın Özdemir), Azat Tarım (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Murat Kaan Çalık, Arif Kocaman, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Umut Sönmez, Kadir Arı

GOLLER: Dk. 27 Ali Özgün (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 39 Sagal, Dk. 43 Furkan Soyalp, Dk. 45+1 Figueiredo (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 76 Eyüpcan Delibalta (Sakaryaspor)

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