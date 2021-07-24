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Spor

Gaziantep FK, Schalke'den Hamza Mendyl'i kiraladı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Schalke 04'de forma giyen sol bek Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:26
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mendyl'in, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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