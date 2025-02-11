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Spor

Gaziantep FK, Semih Güler'i açıkladı

Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen başarılı savunmacı Semih GÜler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

AA11 Şubat 2025 Salı 23:54 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Semih Güler'i açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Semih Güler'in 2,5 yıl boyunca kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyeceği aktarıldı.

Güler'in yarın şehre gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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