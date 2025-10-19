İSTANBUL 18°C / 11°C
Gaziantep FK seriyi bozmadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

19 Ekim 2025 Pazar 19:36
Gaziantep FK seriyi bozmadı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini 84 ve 86. dakikalarda Bachir Gueye attı.

GAZİANTEP FK, SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, genç teknik adamın yönetiminde çıktığı 7 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. (5 galibiyet, 3 beraberlik)

EROL BULUT, İLK MAÇINDA MAĞLUP

Süper Lig'de son olarak 2022/23 sezonunda Gaziantep FK'yi çalıştıran Erol Bulut, Antalyaspor ile döndüğü Süper Lig'e mağlubiyetle başladı.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 17'ye çıkartarak ligde 4. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 10 puan ile 10. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

