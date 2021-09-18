Gaziantep FK, Sivasspor'dan uzatmada puan aldı

18 Eylül 2021 Cumartesi 14:51 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 15:40

Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Misafir takım, bu gole 90+2'de Joao Figueiredo'nun attığı golle cevap verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sivasspor bu sonuçla Süper Lig'de bu sezonki galibiyet hasretini sürdürdü ve puanını 3'e çıkardı. Kırmızı beyazlılar 16. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 5 puanla 14. sırada bulunuyor.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un orta alandan gönderdiği topa hareketlenerek rakip defansın arkasına sarkan Henrique, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada soldan Gradel ceza alanınada yerden içeriye çevirdi, yakın mesafeden Hakan'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

53. dakikada Yatabere'nin soldan pasında Henrique sol ayağı ile yerden vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

59. dakikada sol kanattan Sagal'ın çevirdiği topa, Recep Niyaz vurdu, kaleci Muammer yerden gelen topu kontrol etti.

61. dakikada Gaziantep atağında ceza alanı dışından Muhammet'in şutunda top üstten auta gitti.

64. dakikada Gaziantep adına kazanılan serbest vuruşta topun başına Muhammet geçti. Doğrudan kaleyi gönderdiği topu, kaleci Muammer çeldi. Dönen topa Merkel vurdu, üstten dışarı gitti.

72. dakikada savunmadan Goutas'ın uzun pasında iyi hareketlenen Henrique ceza alanına girdi, vuruşunu yapacağı sırada son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

76. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Figueiredo'nun şutunu kaleci Muammer köşeden yatarak kornere çeldi.

81. dakikada ceza alanında uygun durumda Kenan'ın sert şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

90+2. dakikada sol kanattan Halil İbrahim'in ortaladığı topa ceza alanı içinde Figueiredo kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturarak maça eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Kısal (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx) - Ahmet (xx), Goutas (xxx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk. 80 Sefa), Cofie (xx), Hakan (xx) (Dk. 80 Azubuike), Gradel (xx) (Dk. 69 Erdoğan xx), Fayçal Fajr (xx), Yatabare (xx) (Dk. 84 Ziya)

GAZİANTEP FK: Günay (xx) - Kitsiou (xx), Caulker (xx), Djilobodji (xx), Mendly (xx) (Dk. 67 Halil İbrahim xx), Merkel (xx) (Dk. 77 Doğan xx), Jefferson (x) (Dk. 35 Sagal xx), Recep (xx), El Messaoudi (xx) (Dk. 67 Figueiredo xxx), Dicko (xx) (Dk. 77 Kenan xx), Muhammet (xx)

GOLLER: Dk. 21 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Ahmet, Muammer, Cofie (Sivasspor)