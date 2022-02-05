Gaziantep FK, Sivasspor'u 5 golle uğurladı

DHA 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:49 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:05

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, DG Sivasspor'u konuk etti. Bol gollü geçen mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 galip bitirdi. Bu sonuçla iç sahadaki galibiyet serisini sürdüren Gaziantep FK puanını 35'e yükseltirken, Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Figueiredo yerde kaldı. Ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Maxim topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Figueiredo'nun şutu direkten döndü, Djilobodji topu boş kaleye gönderdi: 1-0

11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou'nun ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0

29'uncu dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Faycal Fajr'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Erdoğan Yeşilyurt topu ceza sahası içerisine gönderdi. Müsait pozisyondaki Henrique'nin şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Yatabare topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu iyi taşıyan Muhammet ceza sahası dışından sert vurdu, kaleciden dönen topu Djilobodji ağlara gönderdi: 3-1

45'inci dakikada orta alandan başlayan ev sahibi takımın atağında Figueiredo sağ köşede aldığı topu Kitsiou'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışından Kitsiou'nun düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Oyuncuların itirazı sonucu maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz VAR incelesi sonucu golü geçersiz saydı.

61'inci dakikada orta alanda yaşanan karambolde maçın hakemi oyunu durdurdu. Vetrih'in yüzüne tekme attığı gerekçesi ile Yatabere'ye VAR incelemesinin ardından direk kırmızı kart göstererek oyundan attı.

65'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çitçi'nin ceza alanı içerisine ortaladığı topa müsait pozisyondaki Kayode ağlara gönderdi, ancak o esnada yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Furkan Soyalp ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesi ile yere kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

69'uncu dakikada topun başına geçen Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:4-1

74'üncü dakikada orta alandan başlayan Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gradel'in şutu direkten döndü.

76'ncı dakikada sol kanattan başlayan Gaziantep FK atağında topu iyi sürükleyen Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vurduğu şut ağlara gitti: 5-1

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 26 Hamza Mendyl), Vetrih(Dk. 81 Doğan Erdoğan), Furkan Soyalp (Dk. 81 Merkel), Maxim (Dk. 70 Recep Niyaz), Figueiredo(Dk. 81 Sagal), Muhammet Demir

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Caner Osmanpaşa, Goutas, Koray Altınay (Dk. 45 Kayode), Uğur Çiftçi, Kerem Atakan(Dk. 70 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Pedro Henrique (Dk.45 Gradel), Yatabare

GOLLER: Dk. 6- 41 Djilobodji, Dk. 11 Muhammet, Dk. 69 Maxim (P), Dk. 76 Furkan Soyalp (Gaziantep FK) - Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Demir,Vetrih, Kitsiou,Sagal (Gaziantep FK) - Cofie, Gradel (Sivasspor)

KIRMIZI KART: Yatabare (Sivasspor)