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Spor

Gaziantep FK takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kalan bölümüne devam etmeyecek Gaziantep Futbol Kulübü, 8 oyuncusunu kiralık gönderdiğini bildirdi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Gaziantep FK takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yaşanılan deprem felaketi sonrası alınan ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Bu kapsamda Alexandru Maxim'in Beşiktaş'a, Lazar Markovic'in Trabzonspor'a, Mustafa Burak Bozan ile Ömürcan Artan'ın Tuzlaspor'a, Luka Stankovski'nin Gorica'ya, Mustafa Eskihellaç ile Günay Güvenç'in Kasımpaşa'ya, Furkan Soyalp'in ise Adana Demirspor'a sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Kiralık olarak kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza başarılar diler, kırmızı-siyahlı armamız altında yeniden buluşacağımız günlerin inancıyla her şartta yanlarında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK ayrıca, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'nun transferi konusunda Medipol Başakşehir ile anlaşıldığını, sezon sonu sözleşmesi bitecek Halil İbrahim Pehlivan ile de karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ise Halil İbrahim Pehlivan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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