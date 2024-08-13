Gaziantep FK tarihinde ilk kez Süper Lig'e 3 puanla başladı

Gaziantep FK, kulüp tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Süper Lig'deki 6. sezonuna başlayan kırmızı-siyahlılar, geride kalan 5 sezonda istediği gibi başlangıç yapamadı. Bu süreçte çıktığı ilk hafta maçlarında 4 yenilgi ve 1 beraberlikle lige "merhaba" diyen Gaziantep FK, dün deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek ilk kez başlangıç maçını kazandı.

GAZİANTEP FK İÇİN LİG DEPLASMANDA BAŞLIYOR



Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig tarihinde lige başlama benzerliğiyle de dikkati çekiyor. Bugüne kadar 6 kez lige başlangıç yapan kırmızı-siyahlılar, bu maçların tamamına deplasmanda çıktı.

Süper Lig tarihindeki ilk 5 sezonda 4 maçını İstanbul, 1 maçını da Sivas'ta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu sezon ise lige Bodrum'da başlangıç yaptı.

Sezona henüz taraftarı önünde başlangıç yapamayan Güneydoğu temsilcisinin Süper Lig'deki 6 sezonda ilk hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2019-2020 Fenerbahçe-Gaziantep FK 5-0 2020-2021 Galatasaray-Gaziantep FK 3-1 2021-2022 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK 3-2 2022-2023 Net Global Sivasspor- Gaziantep FK 1-1 2023-2024 Fenerbahçe-Gaziantep FK 2-1 2024-2025 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK 0-1

SELÇUK İNAN'IN GAZİANTEP FK KARNESİ



Geride kalan sezonun 29. haftasında Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine başlayan Selçuk İnan, geçen sezon takımın başında 10 maça çıktı.

Selçuk İnan, takımın başında çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

Başarılı teknik adam, bu sezon ligin ilk haftasında galibiyet alarak taraftarlarını sevindirmeyi başardı. Selçuk İnan, böylelikle Gaziantep FK ile çıktığı 11 maçtan 19 puan toplayarak maç başına 1,72 puan ortalaması yakaladı.