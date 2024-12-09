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Spor

Gaziantep FK tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.

9 Aralık 2024 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
Gaziantep FK tek golle kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Mücadele 1-0 Gaziantep FK lehine sona erdi. Galibiyet golü; 4. dakikada Grbic'in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 18 puanla 10. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 19 puanla 9. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ndiaye'nin uzak mesafeden aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic topu kornere gönderdi.

4. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Lungoyi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda, top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu.

10. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Grbic uzaklaştırdı.

41. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın kullandığı tehlikeli serbest vuruştu top yan direğin dibinden dışarı gitti.

65. dakikada savunma arkasında sarken Okereke'nin kale önündeki Lungoyi'ye yerden tehlikeli pasını savunma son anda uzaklaştırdı.

68. dakikada orta alandan rakip ceza sahasına ilerleyen Lungoyi'nin ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.

74. dakikada Gaziantep FK'lı Mustafa'nın, Taha'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla penaltı kararı iptal edildi.

90. dakikada kale alanına gönderilen uzun pasta kaleci Mustafa Burak'ın müdahale edemediği top sekerek kaleye giderken savunmada Viana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5. dakikada sol çaprazdan Olawoyin'in vuruşu kaleciden döndükten sonra sağ çaprazda boş pozisyondaki Zeqiri'nin vuruşu üstten auta çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Alp

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis (Mustafa Burak Bozan dk. 46), Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badoo N'Diaye, Ogün Özçiçek (Cyril Mandouki dk. 80), Deian Sorescu (Qentin Duabin dk. 46), Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 71), David Okereke (Ertuğrul Ersoy dk. 88)

Yedekler: Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Maxim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin (Buljubasic dk. 79), Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic (Altin Zeqiri dk. 61), Dal Veresanovic (Jurecka dk. 69), İbrahim Olawoyin, David Akintola (Casper Hojer dk. 61), Rachid Ghezzal, Ali Sowe (Benhur Keser dk. 79)

Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Okereke (dk. 4) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: N'Diaye, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

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