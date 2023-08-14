Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Fenerbahçe maçının ardından açıklama yaptı.

Erdal Güneş yaptığı açıklamada, "Maç tahmin ettiğimiz gibi başladı. İlk 15 dakikada Fenerbahçe'nin baskılı ve coşkulu olacağını tahmin ediyorduk. Çalışmalarımız bu yöndeydi, takıma bu yönde direktif vermiştik. Tabii teori ile pratik birbirini tutmuyor. Şanssız yakalandık ve birbirine benzer goller yedik. Kırmızı kartın da uyarısını yapmıştık, isteyeceğimiz en son şey eksik kalmaktı. Tüm uyarılara rağmen önüne geçemedik." dedi.

"EKSİK OYNAMAK ZORDU"

Eksik oynamanın zorluklarından bahseden Güneş, "Geri kalan 80 dakika eksik oynamak çok zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir duruş sergilediler. Özellikle devre arasında verdiğimiz direktifleri mükemmel şekilde yerine getirdiler. O dakikadan sonra panik yapan Fenerbahçe olacaktı. Topun arkasında kalarak yakalayacağımız sürpriz defans arkası koşularla 2. golü aradık. Bir duran top golü de aradık. Tüm planlarımız yerli yerinde gitti ikinci yarı ama eksik olan goldü." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEDİ"

Erdal Güneş, "İki tane penaltı, verilen kırmızı kart. Kırmızı karta bir şey demiyorum. Maxim gibi tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyordu. O da hatasının farkında. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bize çok önemli katkılarda bulundu. Soyunma odasında ne kadar üzgün olduğunu gördük. Hepimizden tek tek özür diledi. Hatayı kendisi de kabul etmiyor ama maalesef futbolda bunlar var. Değerli bir oyuncu." şeklinde konuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Hakeme de tepki gösteren Güneş, "Hakem hakkında çok konuşmak istemiyorum, tarzım değil ama içim acıyor. Bizden daha çok faul yapan bir takımın sıfır sarı kartla maçı bitirmesi benim çok ilgincime gitti. Ferdi, Gradel'in ayağına bastı. İlk yarı sonunda kesilen bir atağımız var, sarı kart verilmesi gerekiyordu. Takdir haklarını bir şekilde kart olarak göstermedi hocamız. En son pozisyon... Hakeme nazik bir şekilde sordum, kuralın değiştiğini söyledi. Böyle bir kural değişikliği olmuş. Aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelseydi son dakikada böyle bir pozisyonla karşı karşıya gelse hangi kararı verirdi, çok merak ediyorum. Bu sorunun cevabını kamuoyuna bırakıyorum." açıklamasını yaptı.