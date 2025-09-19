Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam ettiği ve taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.