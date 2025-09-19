İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3715
  • EURO
    48,6303
  • ALTIN
    4883.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 17:42 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam ettiği ve taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.