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Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçında Joao Figueiredo'ya güveniyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep FK'da, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'un konuğu olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

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GAZİANTEP FK'NİN GOL UMUDU FİGUEİREDO

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

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3 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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