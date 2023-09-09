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Spor

Gaziantep FK transferlerine devam ediyır

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kadro yapılanmasını sürdürüyor.. Kırmızı siyahlılar Rumen kaleci Florin Nita ile resmi sözleşme imzaladı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Gaziantep FK transferlerine devam ediyır
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sparta Prag forması giyen kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını belirtti.

Nita'nın, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren'in katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Florin Nita'nın kariyerinde, Chiajna, Steaua Bükreş ve Sparta Prag kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 313 müsabakaya çıkan Nita'nın 112 karşılaşmada kalesini gole kapattığı, 19 kez de Romanya Milli Takımı'nda forma giydiği belirtildi.

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