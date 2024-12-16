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Spor

Gaziantep FK, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Orduspor FK ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarına başladı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Türkiye Kupası mesaisine başladı
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ligde oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas ve taktik organizasyonlarıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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