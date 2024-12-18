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Spor

Gaziantep FK turu 2 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK'yi konuk eden Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Gaziantep FK turu 2 golle aldı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK, 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Bosnalı oyuncu Kenan Kodro kaydetti. Gaziantep FK, yoluna Ziraat Türkiye Kupası gruplarında devam edecek.

52 Orduspor FK'de Bilal Güden 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

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