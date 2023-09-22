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Spor

Gaziantep FK üç puanı iki gol ile aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta açılış karşılaşmasında Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan iki takımın mücadelesini Gaziantep ekibi 2-0'lık skor ile kazanmayı başardı.

22 Eylül 2023 Cuma 22:19 - Güncelleme:
Gaziantep FK üç puanı iki gol ile aldı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 74. dakikada Denis Draguş ve 90+5'te Albian Ajeti kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, İstanbulspor 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

SIMON DELI SAKATLANDI

İstanbulspor'da forma giyen Fildişi Sahilli stoper Simon Deli, 32. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Okan Erdoğan'a bıraktı. Sedyeyle oyundan alınan Deli'nin sağ ayağında kırık şüphesi bulunuyor.

GAZİANTEP FK, İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

İSTANBULSPOR, GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu maça çkadar Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan 1 mağlubiyet 2 beraberlik alan İstanbulspor, Gaziantep FK karşısında da mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü. İstanbul ekibinin ligde 2 maç eksiği bulunuyor.

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