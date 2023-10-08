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Spor

Gaziantep FK yalnızca 2 hafta dayandı! Yeniden 3 puana hasret

Lige kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK iki haftalık galibiyet serisini dün akşam oynanan Başakşehir maçıyla birlikte yeniden elinden kaçırdı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Gaziantep FK yalnızca 2 hafta dayandı! Yeniden 3 puana hasret
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin, iyi gidişatı 2 hafta sürdü.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Dün, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iyi gidişatını 2 hafta sürdürebildi.

SUMUDİCA 4 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Sumudica, dün RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligde çıktığı 4 maçta 6 puan topladı.

Gaziantep FK, milli aranın ardından ligin 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

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