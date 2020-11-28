Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçında 4 gol, 2 kırmızı kart

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:55 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:55

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Oğuz Ceylan ve teknik direktör Marius Sumudica kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Oğuz Ceylan’ın kafa ile ceza sahası içerine gönderdiği topu Mirallas kafa ile tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-0

22. dakikada Yeni Malatyaspor’da Hafez’in kullandığı tehlikeli köşe vuruşunu ön direkte Oğuz Ceylan uzaklaştırdı.

27. dakikada bir anda Malatya kalecisi Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mirallas’ın vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

35. dakikada Yeni Malatya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, kaleci Günay topu kurtardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Acquah ile ikili mücadele giren Oğuz Ceylan, hakemin faul kararına yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyuna dışına gönderildi.

50. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Ceza sahası dışında topla buluşan Adem Büyük'ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

60. dakikada defansın arkasına sızan Umut Bulut'un şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kontrol etti.

74. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Serbest şuta kafayla karşılayan Kana Bıyık'ın şutu fileye gitti: 2-1.

90+5. dakikada konuk ekip skoru tekrar eşitledi. Ceza sahasında Semih Kaya'nın pasıyla buluşan Topalli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

90+6. dakikada hakemin VAR'dan gelen uyarı üzerine golü geçerli saymasının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakeme yoğun itirazlarda bulundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim (Dk. 76 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 89 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 51 Vetrih), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Sousa, Dk. 89 Furkan Soyalp)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 Topalli), Wallace, Semih Kaya, Hafes, Acquah, Ndayishimiye (Dk. 83 Fofana), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 69 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut (Dk. 69 Ahmed Ildız)

Goller: Dk. 17 Mirallas, Dk. 74 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 50 Adem Büyük, 90+5 Topalli (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 48 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), 90+5 Marius Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Muhammet Demir, Dk. 45+3 Maxim, 45+4 Kenan Özer, Dk. 52 Tosça (Gaziantep FK), Dk. 50 Acquah, Dk. 65 Kübilay Kanatsızkuş, Dk. 84 Hafes (Yeni Malatyaspor)