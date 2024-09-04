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Spor

Gaziantep FK yeni transferini duyurdu

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

4 Eylül 2024 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
Gaziantep FK yeni transferini duyurdu
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Gaziantep FK, Badou Ndiaye transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Badou Ndiaye, Başkanımız Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Kara'nın da katılımıyla kendisini 2 yıllık kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Badou Ndiaye'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ndiaye, son olarak Pendikspor'da forma giymişti.

Gaziantep FK yaz Transfer döneminde Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Quentin Daubin, Enric Saborit, Godfrey Bitok Stephen, Cyril Mandouki, Eren Erdoğan, Emre Taşdemir, Kacper Kozlowski, Christopher Nkunku transferlerini açıklamıştı.

BADOU NDIAYE'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesinin Daimbars FC takımında başlayan Bado Ndiaye sonrasında Bodo Glimt'e transfer oldu.

Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Pendikspor formalarını giyen deneyimli orta saha Al-Ain, Aris ve Stoke City'de de oynadı.

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