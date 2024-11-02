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Spor

Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 yenen Gaziantep FK, yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı.

2 Kasım 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Gaziantep FK yenilmezlik serisini sürdürdü
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Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilen Gaziantep temsilcisi devam eden haftalarda sahasında Beşiktaş ile 1-1, deplasmanda ise Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 10 haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip dün taraftarı önünde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Gaziantep ekibi böylelikle son 4 maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

BADOU NDİAYE KART SINIRINA GELDİ

Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Ndiaye'nin bu karşılaşmada sarı kart görmesiyle beraber takımda kart sınırında olan oyuncu sayısı 3 oldu.

Güneydoğu temsilcisinde kart sınırında bulunan Ndiaye, Ertuğrul Ersoy ve Saborit 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ligde 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 14 kez havalandırdı kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

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