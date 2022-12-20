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Spor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'na hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA20 Aralık 2022 Salı 22:29 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'na hazır
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 22 Aralık Perşembe günü Dyorex Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 16 puan ile 10.sırada bulunuyor. Öte yandan Boluspor ise Spor Toto 1. Lig'de 27 puan ile 9. sırada bulunuyor.

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