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Spor

Gaziantep FK'da 3 koronavirüs vakası

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep FK'de, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 16:08
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Gaziantep Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve bir kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 23'üncü haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

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