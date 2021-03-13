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Spor

Gaziantep FK'da 4 eksik

Süper Lig'de yarın Denizlispor'u konuk edecek Gaziantep FK, cezalı Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 11:55
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Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 30. haftaya 7. sırada giren Gaziantep, 24 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor'u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep ekibi, Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak.

Öte yandan, kart cezası sınırında bulunan Vetrih, Morais ve Dicko, bu hafta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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