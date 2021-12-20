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Spor

Gaziantep FK'da Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları başladı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 18:29 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:29
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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