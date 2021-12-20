Gaziantep FK'da Alanyaspor mesaisi başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yukatel Kayserispor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.