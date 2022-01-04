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Spor

Gaziantep FK'da Amedej Vetrih sevinci! 9 ay sonra geri döndü

Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 9 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli orta saha oyuncusu Amedej Vetrih'ten sevindirici haber geldi.

IHA4 Ocak 2022 Salı 16:08 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 16:08
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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ligin 38. haftasında Ankaragücü - Gaziantep FK maçında aldığı darbe sonucu sakatlanan Amedej Vetrih, uzun bir aradan sonra yeniden yeşil sahalara dönüyor. Tedavi süreci nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Vetrih, sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde deneyimli oyuncunun futbol oynamasına engel olabilecek herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA FORMA GİYECEK

Sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek olan Amedej Vetrih ile ilgili kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Amedej Vetrih, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncumuza yapılan detaylı tetkiklerin ardından, futbol oynamasına sorun teşkil edecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamış olup sezonun ikinci yarısında forma giyebilecektir. Başarılı futbolcumuz Vetrih'e bir kez daha geçmiş olsun diyor, armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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