Gaziantep FK'da Antalyaspor mesaisi başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GAZİANTEP FK'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 21 karşılaşmaya çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 25 puanla 9. sırada yer aldı.