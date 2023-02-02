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Spor

Gaziantep FK'da Antalyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Antalyaspor mesaisi başladı
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik sorumlu Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı takım yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GAZİANTEP FK'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 21 karşılaşmaya çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 25 puanla 9. sırada yer aldı.

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