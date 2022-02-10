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Spor

Gaziantep FK'da Başakşehir mesaisi devam etti

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 22:48 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:48
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Halil İbrahim Pehlivan katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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