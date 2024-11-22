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Spor

Gaziantep FK'da Enric Saborit sakatlandı

Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Enric Saborit'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

22 Kasım 2024 Cuma 23:29 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Enric Saborit sakatlandı
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Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Enric Saborit'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi yapılan antrenmanda futbolcu Enric Saborit'in sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuz bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SABORIT'İN İSTATİSTİKLERİ

Sezon başında Gaziantep FK'ya bedelsiz katılan Enric Saborit, kırmızı siyahlılarda 10 maça çıktı. Gaziantep FK'nın bu sezon Bodrum FK'yı 1-0 yendiği maçta golü atan isim oldu.

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