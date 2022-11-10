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Spor

Gaziantep FK'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Fatih Karagümrük maçı mesaisi devam ediyor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve yenilenme çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Öte yandan kırmızı siyahlı ekip, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

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