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Spor

Gaziantep FK'da, Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig 14.hafta mücadelesinde Gaziiantep FK evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

AA11 Kasım 2022 Cuma 14:17 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da, Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana ağrıları bulunan futbolcu Furkan Soyalp katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından İstanbul'a giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, son maçında Kayserispor'a mağlup olarak 15 puan ile 11.sırada bulunuyor.

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