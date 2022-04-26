Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçı mesaisi devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.