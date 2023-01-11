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Spor

Gaziantep FK'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Fenerbahçe mesaisi başladı
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GAZİANTEP FK'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon teknik direktör Erol Bulut yönetiminde şu ana kadar 17 Süper Lig maçına çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 19 puanla 11. sırada yer aldı.

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