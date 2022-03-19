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Spor

Gaziantep FK'da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 20:41
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Merkel, Hamza Mendyl ve Borven katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Kalyon Stadı'nda yarın saat 16.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

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