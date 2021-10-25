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Spor

Gaziantep FK'da Galatasaray mesaisi başladı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına başladı.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 21:08 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:08
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 40 dakika sürdü.

GZT Giresunspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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