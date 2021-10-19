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Spor

Gaziantep FK'da Giresunspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 10. haftasında GZT Giresunspor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Ekim 2021 Salı 20:49 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 20:49
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü evinde GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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