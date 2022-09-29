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Spor

Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı mesaisi sürdü

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı mesaisi sürdü
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

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