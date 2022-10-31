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Spor

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Kayserispor maçı mesaisi başladı
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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