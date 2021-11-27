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Spor

Gaziantep FK'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Gaziantep FK'da, sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel forma giyemeyecek.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:58
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek.

Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu hafta sadece bir antrenmana çıkan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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