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Spor

Gaziantep FK'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda evinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 17:54
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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