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Spor

Gaziantep FK'da kupa mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

IHA6 Şubat 2022 Pazar 13:39 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 13:39
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Kırmızı-siyahlı ekip maç hazırlıklarını 7 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak ve maçın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

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