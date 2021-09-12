İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2021 Pazar / 5 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Maxim Antalyaspor maçında yok
Spor

Gaziantep FK'da Maxim Antalyaspor maçında yok

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Gaziantep FK'da sakatlığı devam eden Maxim forma giyemeyecek.

AA12 Eylül 2021 Pazar 13:05 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 13:05
ABONE OL

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Gaziantep'te Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.