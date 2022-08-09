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Spor

Gaziantep FK'da MKE Ankaragücü maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA9 Ağustos 2022 Salı 22:30 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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