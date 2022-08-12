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Spor

Gaziantep FK'da MKE Ankaragücü maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 21:46 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde 14 Ağustos Pazar günü evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yeni transfer Abdulkerim Çakar'ın ilk defa katıldığı antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da izledi.

Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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